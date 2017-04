Gilbert Baker (1951-2017)

Nascido no Kansas, em 1951, esteve dois anos no Exército e aprendeu sozinho a costurar aos 20 anos.

Ativista de direitos do movimento LGBT, foi Gilbert Baker quem criou, em 1978, para a parada gay de São Francisco, a bandeira com um arco-íris que se tornou símbolo da liberdade homossexual.O artista norte-americano morreu aos 65 anos, na sua casa, em Nova Iorque, mas as causas do falecimento não são conhecidas.