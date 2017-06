Hein Verbruggen (1941-2017)

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Um dos líderes mais influentes do desporto no início dos anos 2000, o holandês presidiu à União Ciclista Internacional (1991 a 2005) e foi membro do Comité Olímpico Internacional (1996 a 2008).Foi um dos arquitetos da globalização do ciclismo na época de domínio do norte-americano Lance Armstrong, atleta com quem manteve uma relação próxima.Não se livrou da suspeita de ter encoberto os casos de doping do ciclista.