Jack Whitten (1939-2018)

Artista que lutou pelos direitos cívicos nos EUA.

Por Octávio Lopes | 01:30

Nasceu e cresceu no sul segregacionista dos EUA, onde lutou pelos direitos cívicos dos negros. Nos anos 60 do séc.XX trocou o Alabama por Nova Iorque.



Como artista mostrou-se sempre interessado em testar os limites do seu trabalho e passou dos pincéis para as lâminas, pentes africanos e espátulas.



Criou obras como ‘Delta Group II’, que está no museu Metropolitan.



O norte-americano Jack Whitten morreu aos 78 anos.