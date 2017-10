Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jacques Sauvageot (1943-2017)

Figura discreta na liderança do maio de 68.

Por Leonardo Ralha | 01:00

Era o presidente interino da União Nacional dos Estudantes Franceses quando a juventude desafiou o presidente Charles De Gaulle, mas não foi só por isso que Jacques Sauvageot ficou para a história como o mais discreto líder do Maio de 68.



Salientando que nunca teve "particulares afinidades" com Daniel Cohn-Bendit e Alain Geismar, recusou sempre o vedetismo.



Sauvageot morreu no sábado, aos 74 anos, após sofrer um acidente vascular.