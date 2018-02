Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jarrod Bannister (1984-2018)

Recordista australiano do dardo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Nasceu na Austrália e o lançamento do dardo foi a sua paixão. No campeonato de juniores da Oceânia, em 2000, conquista o primeiro lugar com um lançamento de 66 metros.



Daí em diante foi sempre mais longe. Nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) lançou o dardo a 83,4 metros.



No mesmo ano consegue a marca de 89 metros, até hoje um recorde na Austrália.



Morreu na Holanda, onde vivia, e não se conhecem até ao momento as causas da morte.