Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jim Rodford (1941-2018)

Queda fatal para baixistados Kinks.

01:00

Membro das bandas The Kinks, de Ray Davies, e The Zombies e um dos fundadores dos Argent, James Walter Rodford morreu, sábado, após cair numa escada. Natural de Hertfordshire, Inglaterra, tornou-se baixista dos Kinks em 1978, grupo no qual ficou até 1996.



Em 2004 juntou-se à reunião dos Zombies com o primo, Rod Argent. "Jim não era apenas um baixista magnífico, até ao fim a sua vida foi dedicada à música", escreveu o familiar.