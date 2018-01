Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joel Taylor (1980-2018)

Caçador de tempestades na televisão.

Por Octávio Lopes | 01:30

Apresentava o programa ‘Storm Chasers’ (caçadores de tempestades) do canal Discovery.



Estudou meteorologia na Universidade de Oklaoma. Joel Taylor foi encontrado morto num navio - em San Juan (Porto Rico) - que fazia um cruzeiro nas Caraíbas. Tinha 38 anos.



O seu companheiro disse às autoridades que consumia ecstasy e medicamentos para a apneia do sono.



As causas da morte de Taylor só serão divulgadas após a autópsia.