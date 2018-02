Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Mahoney (1940-2018)

Pai de ‘Frasier’ começou tarde a representar.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Convidado por John Malkovich para a companhia teatral Steppenwolf, que tinha falta de atores para as personagens mais velhas, John Mahoney começou a representar aos 37 anos.



Mas o inglês, que foi para os EUA aos 19 anos e editou uma revista médica, teve uma longa carreira, marcada pelo polícia reformado e desbocado que era pai do médico da sitcom ‘Frasier’ (1993-2004).



Morreu no domingo, aos 77 anos, vítima de cancro.