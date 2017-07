Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Morris (1916-2017)

Editor de fotos que ficaram na história.

Por Octávio Lopes | 00:30

Foi editor de fotografia da revista ‘Life Magazine’ e dos jornais ‘The New York Times’ e ‘The Washington Post’, onde mostrou fotos emblemáticas da II Guerra Mundial, como as que Robert Cappa tirou no Dia D - desembarque das tropas aliadas na Normandia, em 1944 - e da Guerra do Vietname (1959-1975), com destaque para os trabalhos de Nick Ut Cong Huynh e Eddie Adams. O norte- -americano John Morris morreu aos 100 anos.