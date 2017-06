Jonas-Henrique Pessalli (1990-2017)

Tinha 26 anos.



O médio Jonas Pessalli morreu ontem, na sequência de um violento acidente de viação.Tinha 26 anos.

Brilhou nas camadas jovens do Grémio de Porto Alegre, mas teve poucas oportunidades na equipa principal e optou por continuar a carreira em clubes de segunda linha, em França.Em janeiro voltou ao Brasil para jogar no Paraná (série B do campeonato brasileiro).Fez oito partidas e marcou um golo. No dia 5 de junho foi dispensado.