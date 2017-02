José Antonio Alonso ( 1960-2017)

José António Alonso morreu ontem, aos 56 anos, devido a um cancro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Fica na história de Espanha por ter sido o ministro que avançou com a carta por pontos, situação que diminuiu drasticamente o número de mortos em acidentes de viação.Antigo titular das pastas do Interior e da Defesa em governos de Zapatero, foi também juiz.Com 32 anos, em plena sala do tribunal, desarmou um preso que tinha atacado uma funcionária com uma arma branca.