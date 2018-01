Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Nuno da Câmara Pereira (1937-2018)

Um expoente da arte plástica açoriana.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu na ilha de Santa Maria, Açores, e dedicou a sua vida à cultura, tornando-se "num dos expoentes máximos da arte plástica açoriana, com dimensão nacional e internacional", afirmou Nuno Lopes, diretor da Cultura do governo regional.



Licenciado pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, cidade onde morreu, estudou ainda no MIT, EUA.



As suas cinzas serão agora transportadas para a ilha Terceira, onde também viveu.