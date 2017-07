Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José ‘Pedras’ (1941-2017)

Quatro campeonatos ganhos na Luz e em Alvalade.

Por Mário Pereira | 13.07.17

O nome de batismo era José Maria de Freitas Pereira, mas no futebol ficou conhecido por Pedras.



Estreou-se no V. Guimarães com 18 anos, numa altura em que já era internacional júnior. Foi para o Benfica em 1962, onde fez poucos jogos, tapado por estrelas.



Ainda assim, ganhou 3 campeonatos. Jogou depois no V. Setúbal, Sporting (3 épocas e mais um campeonato) e acabou a carreira no Atlético, em 1972.



Pedras morreu ontem, aos 75 anos.