Keely Smith (1928-2017)

A mulher que recusou casar com Sinatra.

Por Hugo Real | 20.12.17

Nasceu na Virgínia, EUA, e aos 20 anos começou a cantar com Louis Prima, com quem venceu um Grammy e acabou por casar (1953).



A dupla, muitas vezes comparada a Sonny e Cher, acabou por se afastar após o divórcio (1961) e Kelly assinou com a editora de Sinatra, com quem gravou o dueto ‘So in Love’.



O homem conhecido como a ‘Voz’ pediu Kelly em casamento, mas esta recusou.



Morreu aos 89 anos, vítima de ataque cardíaco.