Linda Hopkins (1924-2017)

Nasceu em Nova Orleães, nos Estados Unidos, como Melinda Helen Matthews e foi descoberta aos onze anos por Mahalia Jackson, quando a ouviu cantar na igreja de St. Mark’s.Frequentou o curso de Arte Dramática de Stella Adler em Nova Iorque e contracenou com ator Sammy Davis Jr no musical ‘Purlie’ na Broadway.Em 1977, cantou no baile inaugural do presidente Jimmy Carter. Morreu no passado dia 10 de abril com 92 anos.