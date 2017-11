Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liz Smith (1923-2017)

Rainha dos mexericos nos EUA.

Por Octávio Lopes | 01:30

Era considerada a rainha dos mexericos nos EUA. Trabalhou no ‘The Daily News’, ‘New York Newsday’ e ‘The New York Post’.



Noticiou em primeira mão a separação de Ivana e Donald Trump (1990) e a gravidez de Madonna (1996). Passava horas em cafés a conversar com estrelas como Frank Sinatra ou Katherine Hepburn para arranjar material para as suas colunas.



Chegou a ganhar mais de um milhão de dólares/ano.



Liz Smith morreu aos 94 anos.