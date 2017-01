Marc Baecke (1956-2017)

Continuar a ler Morreu no sábado, vítima de longa doença.



Jogou na equipa que subiu ao relvado no jogo de abertura da prova, contra a Argentina.

Antigo defesa-esquerdo da seleção belga de futebol, conheceu os melhores momentos no Beveren, entre 1976 e 1986. Com este clube, ganhou dois campeonatos, bem como duas Taças da Bélgica.Representou a sua seleção por 15 vezes e disputou o Campeonato do Mundo de 1982, em Espanha.