Margarida Ribeiro dos Reis (1932-2018)

Deixa marca no jornalismo desportivo.

Por Hugo Real | 01:30

Quando António Ribeiro dos Reis, com Cândido de Oliveira e Vicente de Melo, fundou o jornal ‘A Bola’, a sua filha Margarida tinha apenas 13 anos, mas o seu destino ficou logo traçado.



Durante 48 anos foi diretora-adjunta do desportivo, cargo que abandonou em 2006, após vender a sua posição de 50% na Vicontrol, a maior acionista do jornal, que assim passou a pertencer na integra a Mário Arga e Lima, neto de Vicente de Melo.