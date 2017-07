Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maxlei dos Santos Luzia (1975-2017)

Atacado por bandidos no Brasil.

Por Octávio Lopes | 01:00

No início de junho, o carro em que viajava com a família foi abalroado por outro com bandidos armados no Rio de Janeiro.



‘Max’ ficou ferido numa mão. Mais tarde queixou-se de problemas na cabeça e chegou a ter convulsões.



Foi internado num hospital, onde acabou por morrer, na quarta-feira. Maxlei dos Santos Luzia, conhecido por ‘Max’, tinha 42 anos.



Foi guarda-redes do Botafogo (campeão carioca em 2006) e do Bangu, entre outros.