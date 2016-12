Monsenhor Augusto Cabral (1937-2016)

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Com 57 anos de ordenação sacerdotal, o antigo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nos Açores, morreu ontem em Ponta Delgada vítima de cancro.Natural da Fazenda do Nordeste, São Miguel, foi vigário-geral da Diocese de Angra, reitor do Seminário Episcopal de Angra e diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã.O funeral decorre hoje de manhã no cemitério da Fazenda, concelho do Nordeste.