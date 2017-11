Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu João Hall Themido, ex-embaixador de Portugal nos EUA

Diplomata tinha 93 anos.

Por Lusa | 16:59

O diplomata João Hall Themido, embaixador de Portugal em Washington na transição do Estado Novo para a democracia, nos anos 70 e 80, morreu na terça-feira, aos 93 anos, disseram à Lusa fontes diplomáticas.



Nascido em 1924, foi embaixador de Portugal nos Estados Unidos, de 1971 a 1981, tendo sido dos poucos diplomatas a manter o posto depois da queda da ditadura, após a revolução do 25 de Abril de 1974 e serviu de sinal de que não haveria mudanças mas relações de Lisboa e Washington.



E foi o próprio Mário Soares, fundador do PS e ministro dos Negócios Estrangeiros dos primeiros governos provisórios após o 25 de Abril, a pedir que essa mensagem passasse para o Departamento de Estado.



João Hall Themido foi convidado frequente do Departamento de Estado e da própria Casa Branca, com Richard Nixon e Gerald Ford, numa altura em que os Estados Unidos desconfiavam da revolução portuguesa e de uma possível tomada de poder pelos comunistas.



Depois de Washington, de que resultou um livro de memórias, "Dez anos em Washington: As verdades e os mitos nas relações luso-americanas, ", publicado em 1995, foi destacado para a embaixada de Londres, depois de ter exercido o cargo de secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em 2008, publicou outro livro, "Uma autobiografia disfarçada".



O funeral de Hall Themido está previsto para a tarde de quinta-feira, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.