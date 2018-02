Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nazif Mujic (1970-2018)

O ator que teve de vender o seu Urso de Prata.

Por Leonardo Ralha | 01:30

O Urso de Prata com que o júri da edição de 2013 do Festival de Berlim premiou a interpretação de Nazif Mujic já não estava na posse do ator bósnio cigano, que morreu na noite de sábado de causas ainda desconhecidas.



Mujic vendera a estatueta no ano passado por quatro mil euros, forçado a arranjar dinheiro para sustentar a família.



Uma realidade nada diferente daquela que mostrava o filme ‘A Mulher do Sucateiro’, realizado por Danis Tanovic.