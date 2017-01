Peter Overend (1947-2017)

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Era o baixista dos Mott the Hoople, uma banda inglesa de glam rock que se celebrizou com ‘All the Young Dudes’, tema que lhes foi oferecido por David Bowie em 1972.Baixista, vocalista e editor discográfico esteve no ativo até morrer de cancro na garganta. Do palco fica a memória do excêntrico de botas altas e cabelo prateado a tocar um baixo em forma de andorinha.Em 2013, a banda tinha-se reunido para uns concertos.