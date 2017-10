Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pierre Hanon (1936-2017)

O Campeão Recordista no Anderlecht.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:45

Participou na primeira taça dos Campeões Europeus em 1955 quando tinha 18 anos.



E foi nove vezes campeão belga pelo Anderlecht, um recorde que partilha com Jef Jurion.



Vestiu 48 vezes a camisola dos "diabos vermelhos" (seleção belga), entre as quais no jogo contra a Holanda em 1964, em que a equipa nacional que entrou em campo era composta, exclusivamente, por jogadores do Anderlecht.



Morreu aos 80 anos.