Richard Purdy Wilbur (1921-2017)

Combateu na II guerra antes da glória.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Nova Iorque, nos EUA, mas aos dois anos mudou-se para uma zona rural de Nova Jérsia.



Na juventude, passou três anos na Europa a combater na II Guerra Mundial.



Regressado aos EUA, começou a dar aulas em Harvard e refugiou-se na poesia (publicou ainda livros infantis, nos quais também fez as ilustrações).



Venceu dois Pulitzer em 1957, com ‘Things of This World’, e em 1988, com ‘New and Collected Poems’.