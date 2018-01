Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rick Jolly (1946-2018)

Herói ao salvar vidas na guerra das Malvinas.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Raros são os honrados por dois beligerantes e um deles foi Rick Jolly, o cirurgião com patente de capitão na Royal Navy que salvou centenas de britânicos e argentinos num hospital de campanha durante a Guerra das Malvinas, em 1982. O médico, que morreu no sábado, não perdeu nenhum dos feridos que tratou, e depois de receber a Ordem do Império Britânico da rainha Isabel II teve direito a ser oficial da Orden de Mayo, em 1998.