Roberto Cabañas (1961-2017)

Tinha 55 anos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Ajudou o Paraguai a vencer a Copa América em 1979. Disputou três finais da Taça Libertadores, em 1985, 1986 e 1987, ao serviço do América Cali.Representou ainda Lyon, Brest, Cerro Porteño, New York Cosmos, Boca Juniors, Barcelona do Equador, Libertad, Independente Medellín e Real Cartagena.O antigo avançado Roberto Cabañas morreu ontem, vítima de paragem cardiorrespiratória.