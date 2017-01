Rui Santana Brito ( 1944-2017)

O que achou desta notícia?







A morte na quarta-feira, aos 72 anos, de doença prolongada, interrompeu a tradução de ‘O Vermelho e o Negro’, de Stendhal, versão que deixa quase terminada.O antigo vice-diretor da Cinemateca Portuguesa, nascido no Funchal, manteve uma relação permanente com a editora Guerra e Paz, para quem traduziu clássicos.O funeral realiza-se hoje, às 17h30, da Igreja do Campo Grande para o crematório do cemitério do Alto de S. João.