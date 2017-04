Sheila Abdus-Salaam (1952-2017)

O que achou desta notícia?







Foi a primeira muçulmana a ocupar um cargo de topo na Justiça dos EUA e também a primeira afro-americana a chegar ao Tribunal de Apelação do estado de Nova Iorque.A juíza Sheila Abdus-Salaam foi encontrada morta no rio Hudson (Nova Iorque), na madrugada de quarta-feira.Tinha 65 anos. As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso, mas já divulgaram que o corpo não tinha sinais de traumas ou lesões.