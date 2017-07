Vendeu milhões de ‘Quem Mexeu no Meu Queijo’.

Por Leonardo Ralha | 09.07.17

Vinte e oito milhões de leitores foram motivados por ‘Quem Mexeu no Meu Queijo’, livro que, em 1998, fez do americano Spencer Johnson um guru da mudança pessoal graças à alegoria que descrevia dilemas de dois ratos e dois homens num labirinto.O autor de ‘best sellers’ que começou na literatura infantil, acompanhou a evolução tecnológica até ao fim.Foi ontem anunciado que morreu segunda-feira, vítima de cancro no pâncreas.