Sue Grafton (1940-2017)

Autora da série ‘Crimes do Alfabeto’.

Por Paulo Fonte | 00:30

Conhecida pela série de livros sobre a detetive Kinsey Milhone, a escritora norte-americana não resistiu a um cancro. Nascida em Louisville, no Kentucky, ficou famosa pela série alfabética protagonizada pela investigadora privada, coleção em que o título de cada livro começava com uma letra diferente. Projeto começou com ‘A de Alibi’ (1982) e continuou até à letra Y (’Y is for Yesterday’), livro publicado este ano.