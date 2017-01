Thibaut Cuisset ( 1958-2017)

Não resistiu a um cancro.

Figura francesa da fotografia paisagística, dizia que uma paisagem podia ser bela sem ser um inerte postal ilustrado.Doçura, precisão e convite à contemplação foram as armas usadas para magnetizar o olhar. Desafio era fixar o passado e a atualidade na imagem, entre o selvagem e o construído.Nascido em Maubeuge, no Norte de França, começou a fotografar em Marrocos e consagrou-se no seu país.