Coleção O Corpo Humano

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Descobrir como funciona o nosso corpo vai ser uma brincadeira com esta coleção de fascículos didáticos, com ilustrações 3D, gráficos e curiosidades e ainda um divertido esqueleto em tamanho real (1,10m de altura). Assim, quanto mais os seus filhos brincam, mais aprendem.A partir de 5ª feira, dia 161ª entrega- 1º fascículo + oferta de peças do esqueleto - Preço de lançamento 1€ + jornal