O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um resumo imperdível dos acontecimentos mais marcantes em Portugal no século das Aaparições de Fátima, os factos e as personagens que fizeram a diferença na história do nosso país.Nas bancas, 5ª feira, dia 20. Por apenas 5,95€ + jornal