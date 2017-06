Atentado em mercado na Síria provoca dez mortos civis

Al-Dana é uma localidade de Idleb, a província fronteiriça da Turquia e que escapa totalmente ao controlo do regime sírio de Bashar al-Assad.



Desde 2015 que a província é controlada pelos 'jihadistas' do Tahrir al-Cham, coligação dominada pelo ex-ramo da Al-Qaida na Síria, e por grupos rebeldes rivais.



A guerra na Síria, que provocou 320.000 mortos em seis anos, evoluiu para um conflito muito complexo com a emergência dos 'jihadistas' e o envolvimento de potências regionais e internacionais.



"As pessoas faziam as suas compras na véspera do Aïd", que marca o fim do mês de jejum muçulmano, indicou à agência noticiosa France Presse (AFP) Rami Abdel Rahmane, diretor do OSDH.

Um atentado com carro armadilhado matou este sábado pelo menos dez civis que faziam as suas compras na véspera do Aïd al-Fitr, que assinala o fim do Ramadão, numa localidade síria perto da Turquia, referiu uma ONG.Pelo menos três crianças incluem-se entre as vítimas deste atentado que se registou ao início da tarde, no mercado de Al-Dana, na província de Idleb (noroeste), indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).O atentado provocou igualmente pelo menos 30 feridos, segundo esta ONG, que dispõe de uma vasta rede de contactos através da Síria em guerra.