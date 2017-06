Bombas de fragmentação matam pelo menos 15 em aldeia sob controlo 'jihadista' na Síria

Outra ong, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, confirmou o ataque, mas adiantou que as vítimas mortais serão 30.



Omar Abu Layla, diretor da Deir Ezzor 24, disse que foram retirados 15 corpos da aldeia, mas os habitantes afirmam que deve haver mais vítimas.Outra ong, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, confirmou o ataque, mas adiantou que as vítimas mortais serão 30.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um ataque com bombas de fragmentação contra uma aldeia controlada pelo grupo extremista Estado Islâmico no leste da Síria fez pelo menos 15 mortos, entre os quais mulheres e crianças, segundo duas organizações não-governamentais sírias.As ong Deir Ezzor 24 e Justiça pela Vida precisaram que as bombas foram lançadas por um avião a jato não identificado sobre Doblan, uma aldeia nas margens do rio Eufrates.Aviões de guerra sírios, russos e da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos operam naquela zona.