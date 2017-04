China pede a Rússia e EUA que evitem confrontos

"A China urge todas as partes envolvidas, em particular os EUA e a Rússia, a aumentar a sua comunicação e cooperação e evitar a confrontação e o conflito", disse Wang Yi.As suas declarações surgem num momento em que a relação entre EUA e Rússia atingiu o "ponto mais baixo de sempre", segundo assinalou o presidente norte-americano, Donald Trump, após Washington ter atacado uma base militar do Governo sírio de Bashar Al-Assad, na primeira intervenção direta dos EUA desde o início da guerra civil.Trump ordenou o ataque como represália pelo ataque químico ocorrido na semana passada na Síria, alegadamente perpetuado pelo regime de Assad.O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu que não existem provas do uso de armas químicas por tropas sírias.A China não criticou nem apoiou diretamente a decisão de Washington.Wang Yi apelou esta quinta-feira a que se realize uma investigação independente sobre o ocorrido e considerou que, "se forem tomadas ações, deve-se levar a cabo no âmbito da ONU e com base nos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas internacionais".