EUA e França dizem que Maduro deve "restaurar direitos venezuelanos"

Estados Unidos também indicaram que responderão à instalação da Assembleia Constituinte com novas sanções.

Por Lusa | 07:38

Os presidentes dos Estados Unidos e de França consideraram que o Governo da Venezuela deve "restaurar os direitos dos venezuelanos".



Donald Trump e Emmanuel Macron conversaram na sexta-feira por telefone e "concordaram que o regime de Nicolás Maduro deve restaurar os direitos dos venezuelanos", informou a Casa Branca em comunicado.



A conversa entre os dois presidentes ocorreu no mesmo dia da instalação da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, órgão integrado apenas por representantes ligados ao Governo, apesar da rejeição da oposição e de boa parte da comunidade internacional.



Na sexta-feira, o Departamento de Estado norte-americano sublinhou que considera ilegítima tanto a Assembleia Constituinte como o processo pelo qual foi eleita.



Os Estados Unidos também indicaram que responderão à instalação da Assembleia Constituinte com novas sanções.



À margem da questão venezuelana, Macron e Trump conversaram sobre formas de aumentar a cooperação para as atuais crises na Síria e no Iraque.



"Uma possível resolução política na Líbia" foi outro dos assuntos abordados, segundo a Casa Branca.