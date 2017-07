Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governador da Califórnia previne para futuro com migrações, doenças e fogos

Jerry Brown diz que estas alterações representam "uma ameaça à existência humana organizada".

Por Lusa | 00:43

O governador da Califórnia, Jerry Brown, preveniu esta quinta-feira para o risco de este Estado norte-americano ser devastado por fogos florestais, doenças e migrações massivas se os seus congressistas não renovarem o programa de combate às alterações climáticas.



Para Brown, estas alterações representam "uma ameaça à existência humana organizada".



Este governador, que é o recordista em termos de desempenho do cargo e passou a maior parte da sua vida em cargos públicos, disse aos congressistas californianos: "Este é o voto mais importante da vossa vida".



Brown, que tem 79 anos, avisou os congressistas que vão ser eles, e não ele, quem vai sofrer com a pior devastação provocada pelo aquecimento global.



"Muitos de vocês vão estar vivos", disse, virando-se para uma sala cheia de representantes de grupos de interesses, os designados lobistas, e advogados de ambos os lados do debate.



"E vocês vão estar vivos numa situação horrível, na qual vão ver migrações massivas, vetores de doenças, fogos florestais, o sul da Califórnia a explodir. Isto é real, parceiros", prosseguiu.