Localidade na Síria cercada há cinco anos recebeu ajuda humanitária

Mais de 330 mil pessoas morreram na Síria desde o início da guerra, em 2011.

23:09

Uma localidade cercada pelo regime sírio a oeste de Damasco recebeu este domingo ajuda das Nações Unidas pela primeira vez em cinco anos, disse uma fonte de uma agência da ONU ligada a esta operação.



A localidade de Al-Nachabiyé situa-se na Ghouta oriental, área rebelde cercada, que faz parte das "zonas de 'desescalada' [outra designação das zonas seguras]" estabelecidas em maio pela Rússia, Irão, aliadas do regime de Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia a rebelião.



"É a primeira vez que uma caravana humanitária entra em Al-Nachabiyé em cinco anos", indicou a mesma fonte, que revelou que a ajuda alimentar e não alimentar foi entregue a 7.200 pessoas.



A interrupção dos combates em algumas zonas de Ghouta oriental foi anunciada pelo exército sírio a 22 de julho, pouco depois do anúncio por Moscovo, aliado do regime, de um acordo para a segurança deste enclave rebelde.



A Rússia tinha anunciado na terça-feira que havia entregado mais de 10 mil toneladas de ajuda humanitária em Ghouta.



De acordo com a fonte da ONU, a ajuda continua a ser insuficiente nesta região, parcialmente cercada desde 2013 e totalmente desde o ano passado.



Mais de 330 mil pessoas morreram na Síria desde o início da guerra, em 2011.