Menino de 13 anos apanhado pela mãe a violar rapaz de 14

Adolescente é ainda acusado de ter violado três vezes menina de 11 anos.

Um rapaz de 13 anos foi apanhado pela própria mãe em atos sexuais com um colega, de 14 anos, que não parava de chorar durante o ato. O jovem é ainda acusado de violar uma menina de 11 anos três vezes.



Os casos aconteceram em Dorset, na Inglaterra. O rapaz considerou-se culpado de todos os crimes.



Em tribunal, a mãe contou o momento em que encontrou o filho a cometer os abusos com o colega e em como ficou chocada. Ganhou coragem e denunciou o próprio filho às autoridades.



Já a mãe da menina de 11 anos revelou que o adolescente violou a filha uma vez na sua própria casa, e duas outras vezes num beco ermo. Perante o juiz, a progenitora lamentou o facto de os abusos terem tornado a sua filha numa menina violenta e revoltada. "Recusa-se a ir às aulas de ciências onde falam das partes do corpo humano porque se sente envergonhada", disse.



O agressor era amigo de ambas as vítimas. A mãe do jovem de 14 anos leu uma declaração em tribunal onde disse que o comportamento do filho mudou drasticamente na escola e em casa.



"Durante a noite ele corria pelas escadas a gritar o tempo todo durante a noite. Frequenta um psiquiatra para tentar controlar as suas emoções. Parece estar no limite. Ele arruinou a vida do meu filho", disse.