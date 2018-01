Presidente de Angola critica Justiça portuguesa no caso 'Operação Fizz'

João Lourenço considera uma "ofensa" a maneira como ex-vice-Presidente Manuel Vicente foi tratado.

O Presidente angolano avisou esta segunda-feira que as relações com Portugal vão "depender muito" da resolução do caso em torno do ex-vice-Presidente, Manuel Vicente, com João Lourenço a classificar a atitude da Justiça portuguesa como "uma ofensa" para Angola.

"Nós não estamos a pedir que ele seja absolvido, que o processo seja arquivado, nós não somos juízes, não temos competência para dizer se o engenheiro Manuel Vicente cometeu ou não cometeu o crime de que é acusado. Isso que fique bem claro", disse o Presidente da República, que falava nos jardins do Palácio Presidencial, em Luanda, na sua primeira conferência de imprensa com mais de uma centena de jornalistas de órgãos nacionais e estrangeiros, quando passam 100 dias após ter chegado à liderança no Governo.

Tal como já tinha sido feito por outros membros do Governo angolano, João Lourenço reafirmou a pretensão de o caso do ex-vice-Presidente ser julgado em Luanda, ao abrigo dos acordos judiciários entre os dois países.



Esse pedido não foi satisfeito por Portugal, que alegou, não confiar "na justiça angolana". "Nós consideramos isso uma ofensa. Não aceitamos esse tipo de tratamento e, por essa razão, mantemos a nossa posição", reiterou.



PR angolano espera que José Eduardo dos Santos cumpra promessa de sair em 2018

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, disse hoje que não sente crispação com o ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, mas aguarda que cumpra o compromisso anteriormente assumido, de deixar a liderança do partido em 2018.

"Só a ele compete dizer se o fará, se vai cumprir com esse compromisso. Quando isso vai acontecer, só a ele compete dizer", disse o Presidente da República.

Questionado sobre a alegada tensão que mantém com o presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder em Angola desde 1975, e ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, o Presidente negou qualquer problema: "Não sinto essa crispação nas nossas relações", afirmou João Lourenço.

Durante o discurso, o Presidente angolano admitiu, também, que a demissão da administração do Fundo Soberano de Angola poderá "vir a acontecer" em breve.



Recorde-se que o filho do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, pertence a este organismo.