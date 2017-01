Viúva de jogador da Chapecoense deixa mensagem emocionante

O que achou desta notícia?







Tiaguinho, um dos jogadores da Chapecoense que morreu no acidente de avião na Colômbia, soube uma semana antes de morrer que ia ser pai.Graziele, mulher do jogador, usou as redes sociais para anunciar que está grávida de um menino e escrever um 'recado' do filho para o pai."Hoje é um dia especial, o dia que a mamãe descobriu que sou um menino, meu nome é Tiago, mas pode me chamar de Tiaguinho. Estou aqui para dizer que vou seguir o seu legado papai, vou te orgulhar, vou te honrar, vou cuidar da mamãe, vou orar por você todos os dias", escreveu Graziele na publicação que acompanha com uma imagem.