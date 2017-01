Pelo menos 3 mortos e 9 feridos em tiroteio num aeroporto da Flórida

Tiroteio em aeroporto da Flórida faz pelo menos três mortos

Segundo a cadeia de televisão NBC, o tiroteio ocorreu no Terminal 2 do Aeroporto, na zona de recolha de bagagens.Fonte oficial confirmou que as partidas e chegadas no aeroporto estão suspensas. Em comunicado, a administração do Aeroporto de Fort Lauderdale remeteu mais explicações para mais tarde e aconselhou os passageiros que ficaram em terra a contactarem os respetivos operadores de viagens.O aeroporto está a ser evacuado e as pessoas estão a ser retiradas da pista.Em atualização