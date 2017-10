Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

12 milhões de pessoas afetadas pelos sismos no México

Terramotos provocaram 471 mortos.

Por Lusa | 01:47

Mais de 12 milhões de pessoas foram afetadas pelos dois sismos que atingiram o México em setembro, causando 471 mortos e danos em 400 municípios e delegações de vários Estados do país.



O Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reuniu com os lideres da oposição e afirmou que os dois sismos, de 8.7 e 7.1 na escala de Richter, causaram 471 mortos, com a maioria das vítimas, 228, a estar concentrada na Cidade do México.



Em Oaxaca registaram-se 83 mortes, em Morelos 74, em Puebla 45, em Chiapas 16, no Estado do México 15, em Guerrero seis e em Tabasco quatro.



Nas tarefas de proteção e salvamento participaram mais de 90 mil membros das forças federais, com cerca de 11 mil chamadas de emergência a serem respondidas e três mil camas disponibilizadas para atendimento médico urgente, explicou.



Milhares de pessoas foram instaladas em abrigos, enquanto decorrem os trabalhos de remoção dos escombros.



Os sismos afetaram 180.731 casas, 50.610 delas registando danos totais. Um total de 1.821 edifícios de onze estados com valor arqueológico, artístico e histórico foram danificados.