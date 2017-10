Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

12 mortos na Tanzânia após miniautocarro se precipitar no lago Vitória

Por Lusa | 09.10.17

Um miniautocarro precipitou-se esta segunda-feira nas águas tanzanianas do lago Vitória, provocando 12 mortos, com apenas três passageiros a serem salvos, anunciou a presidência do país, em comunicado.



O Presidente tanzaniano John Magufuli manifestou-se "muito chocado e profundamente entristecido após ter conhecimento da morte de 12 pessoas quando o veículo que as transportava se precipitou no lago Vitória, na província de Mwanza", acrescenta o texto.



O veículo saiu da estrada quando se preparava para largar passageiros num ponto de paragem em Kigonga, distrito de Misungwi. Acabou por cair no lago, afogando a maioria dos passageiros.



Os três sobreviventes foram salvos devido à intervenção de testemunhas do acidente, que se lançaram ao lago e conseguiram recolhê-los, referiram os 'media' locais.