Férias de sonho acabam em tragédia com 12 mortos no México

Autocarro levava turistas de cruzeito até zona arqueológica. Uma criança figura entre os mortos.

19.12.17

Um acidente com um autocarro turístico no México fez pelo menos 12 mortos e mais de 20 feridos, esta terça-feira. Entre os mortos está uma criança.



O acidente terá acontecido em Quintana Roo, no sudeste do México.



O autocarro levava turistas, na sua maioria estrangeiros, e o motorista terá perdido o controlo do veículo enquanto se dirigia para uma zona arqueológica em Chaccobén. Transportava 31 pessoas no momento do sinistro.



Segundo o governo local, as vítimas participavam no cruzeiro Royal Caribbean, que estava atracado em Mahahual. Desconhece-se, para já, quais as nacionalidades das vítimas, mas a imprensa local avança que, entre os mortos, figuram pessoas de Itália, Canadá, EUA, Brazil e Suécia.