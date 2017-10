Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

19 agricultores mortos na Índia e 438 envenenados com pesticidas

Intoxicações ocorreram nos últimos três meses no distrito de Yavatmal, Estado de Maharashtra.

Por Lusa | 09.10.17

Pelo menos 19 agricultores morreram e 438 foram hospitalizados após sofrerem supostos envenenamentos acidentais com pesticidas, no oeste da Índia, informaram fontes médicas e policiais citadas pela agência noticiosa Efe.



As intoxicações ocorreram nos últimos três meses no distrito de Yavatmal, Estado de Maharashtra, em agricultores que polvilhavam as suas plantações de algodão sem qualquer proteção por não possuírem máscaras ou luvas.



Os casos mais graves de intoxicação foram transferidos para o hospital instituto médico governamental Vasantrao Naik (VNGMC), em Yavatmal, onde ainda permanecem hospitalizadas 22 pessoas, afirmou o responsável da instituição, o médico Ashok Rathod.



"Estão todos bem, apenas três se encontram com respiração assistida, mas estão a recuperar", explicou Rathod, uma situação que contrasta com os 438 casos registados nos últimos meses, apesar de "a maioria ter recuperado e regressado a casa".



Segundo o responsável hospitalar, "os casos mais sérios mostravam sintomas de envenenamento", mas apesar de "ser mais provável que estejam relacionados com pesticidas", a confirmação apenas surgirá após o resultado das autópsias.



A Índia, com mais de 1.300 milhões de habitantes, é um país predominantemente agrícola onde, segundo o Banco Mundial, cerca de 75% da população depende deste setor, que contribuiu com 17% do PIB do gigante asiático.



O setor agrícola, frequentemente atingido por secas ou inundações, é particularmente vulnerável na Índia, onde muitas vezes os camponeses se deparam com dívidas após perderem os seus cultivos e que em diversas ocasiões tem implicado suicídios, através da ingestão de pesticidas ou a lançarem-se para poços, indica a Efe.



O último relatório do gabinete de dados de crime nacional indica que em 2015 se registaram na Índia 12.602 casos de suicídios de agricultores, um número semelhante ao ano anterior, sendo Maharashtra o Estado mais atingido, com 4.291 casos.