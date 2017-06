200 mil pessoas vivem em cubículos com condições precárias em Hong Kong

Mais de metade das unidades subdivididas localiza-se em Kowloon, da qual faz parte Sham Shui Po, o bairro mais pobre de Hong Kong, onde a galeria da SoCO mantém nas paredes uma exposição de fotografia "Trapped" ("Encurralados"), que correu a cidade no ano passado, mostrando as miseráveis condições em que muitos vivem na Região Administrativa Especial Chinesa.Gordon Chick, assistente social da SoCO, faz uma visita guiada à agência Lusa pelas imagens captadas por Benny Lam, descrevendo as histórias e as categorias em que se encaixam as precárias casas na perspetiva de quem trabalha no terreno.Viver numa gaiola, em tudo idêntica à de um animal, não é a mesma coisa que viver num cubículo, com um quarto próprio e uma porta como um garante de privacidade, embora em ambos os casos os inquilinos tenham de partilhar a casa de banho, realça.Apesar de hoje em dia haver menos gaiolas com as tradicionais grades de ferro, empilhadas umas sobre as outras, existem outros compartimentos de moldes semelhantes e igualmente ínfimos e desumanos, envoltos em paredes metálicas ou de madeira, como as chamadas "casas-caixão" onde -- como o nome indica -- cabe pouco mais do que um corpo humano.Famílias com crianças, por exemplo, habitam frequentemente numa área comum que é sala e quarto ao mesmo tempo, com apenas uma divisória, que pode até ser uma cortina, a separar cozinha e casa de banho, muitas vezes juntas num único espaço.A área, a partilha de casa de banho ou o número de ocupantes de uma unidade ajudam a 'classificar' o tipo de habitação.A realidade ultrapassa cenários pré-definidos. Gordon Chick descreve a imagem de um homem que descobriu no patamar das escadas de um edifício: "Ele pagava uma renda de 600 dólares de Hong Kong [68,4 euros] para ocupar aquele espaço. Como é que uma pessoa vive ali e ainda tem de pagar?".As próprias condições de habitabilidade têm-se agravado. "Há espaços em que o ar condicionado serve toda a fração e, em alguns casos, [os senhorios] definem o tempo, ou seja, a hora a que se liga e desliga", exemplifica.De fora das estatísticas oficiais ficam os prédios industriais e utilizados à revelia da lei para fins residenciais, escolhidos pelos inquilinos principalmente por "três razões": o tamanho (maior), a renda (normalmente mais acessível) e o elevador, um fator atrativo para idosos, explica Gordon Chick.Também excluídos das contas são os que ocupam infraestruturas ilegais ou coberturas de edifícios sob barracas improvisadas.Gordon Chick vê o problema da habitação em Hong Kong por um prisma de "três dimensões", todas em constante crescimento: os preços do mercado imobiliário, as pessoas que vivem em habitação inadequada e o número de candidatos à habitação pública (mais de 280 mil)."A situação tem piorado", avalia.Em 2016 e pelo sétimo ano consecutivo, Hong Kong foi a metrópole com a habitação menos acessível do mundo, batendo mais de 400 cidades, de acordo com o mais recente estudo da consultora Demographia.