Tropas da Arménia e Azerbaijão combatem na fronteira

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%

16.7%

16.7%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.3% Muito insatisfeito

83.3%

16.7%

16.7%

Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

Tropas da Arménia e do Azerbaijão estão a combater na fronteira entre os dois países, informaram esta quinta-feira os seus respetivos ministérios da Defesa, acusando-se mutuamente de violar o cessar-fogo."As Forças Armadas da Arménia combatem com o inimigo. Há fogo de franco-atiradores e de lança-granadas", escreveu no Facebook o ministro da Defesa arménio, Artsun Ovannisian, após acusar as forças de Azerbaijão de terem tentado penetrar, esta madrugada, em território arménio, na localidade de Chinari.O Ministério da Defesa do Azerbaijão respondeu, por seu lado, que as tropas arménias atacaram as suas posições por 39 vezes nas últimas 24 horas, tanto desde o seu território como "a partir das terras ocupadas do Azerbaijão".